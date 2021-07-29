РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Полицейские в Королеве раскрыли кражу мобильного телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратилась женщина, сообщив, что ее мобильный телефон похитили, когда она забыла его в торговом центре. Сумма материального ущерба составила 20 тыс. рублей.

Полицейские по подозрению в совершении преступления установили и задержали местного жителя, а похищенный телефон вернули владелице.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.