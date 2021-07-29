РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. Домодедовскую центральную городскую больницу наградили грамотой Федерации независимых профсоюзов России за особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщается на странице ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в округе успешно ведется комплексная кампания противодействия коронавирусу: работают круглосуточные и мобильные пункты вакцинации, врачи и медперсонал Домодедовской больницы работают в стационарах, во взаимодействии с администрацией округа и СМИ ведется профилактическая работа с населением.

Также Домодедово лидирует по итогам вакцинации от коронавируса: на базе медучреждений и мобильных пунктов ДЦГБ прививку сделали более 65 тыс. жителей.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.