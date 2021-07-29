РИАМО - 29 июл. Эндоскопический центр, расположенный на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина, открылся в Москве в четверг, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что в последние полтора года столичные врачи борются с коронавиурсом, но есть и другие опасные болезни, с которыми также нужно вести борьбу – это онкозаболевания.

«Наша задача – повышать качество онкологи­ческой помощи и выяв­лять злокачественные опухоли на ранних стадиях. С этой целью реализуем пилотный проект по созданию эндоскопических центров для онкоскрининга. Первый такой центр открываем в Боткинской больнице – ведущем многопрофильном стационаре города. Еще один эндоскопический центр планируем открыть осенью в ГКБ имени Буянова», - подчеркнул столичный градоначальник.

Он добавил, что врачи этих центров будут выполнять около 1 тыс. исследований в сутки. Эндоскопические методы исследования используются как для диагностики, так и для лечения различных заболеваний.

Огромную роль эти методы исследования играют в выявлении на ранних стадиях онкологических заболеваний внутренних органов.

Новый центр занимает два этажа корпуса № 22. Его общая площадь – 1,2 тыс. «квадратов». Каждый день здесь могут проводить более 320 исследований в сутки.

Ресепшн находится на первом этаже. Тут пациентам выдают QR-коды, в которых указана информация о пациенте и проводимом исследовании. Также на этом этаже находится зона комфортного ожидания, гардероб и кабинет врача-терапевта.

Приемное отделение расположилось на втором этаже. Там также находятся 8 эндоскопических процедурных с палатой пробуждения на 10 коек, консультативно-диагностические помещения, ординаторская и моечная.

В эндоскопическом центре Боткинской больницы установлено порядка 200 единиц современного медицинского оборудования, в том числе по контрактам жизненного цикла закуплены 10 эндоскопических стоек, 19 видеоколоноскопов, 30 видеогастроскопов и 3 видеобронхоскопа.