РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. Спортсменка из Домодедова Елена Жиляева в составе сборной Подмосковья заняла 1 место на Всероссийской спартакиаде по боксу, сообщается на странице СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

В финале Жиляева одержала победу в поединке против мастера спорта международного класса Сычуговой Натальи из Москвы.

Спортсменку тренирует Игорь Спирин.

V летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России 2021 года проходит в Уфе с 23 по 29 июля.