РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Жители поселка Цемзавод Подольска попросили представителей власти перенести мусорную площадку или сделать ограждение вокруг нее, так как от нее идет сильный неприятный запах, который мешает людям и привлекает крыс и бездомных собак, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

Круглов совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем, помощниками депутата горсовета Сергея Кулева, представителями Общественной палаты, комитета жилищно-коммунального хозяйства и управляющей компании провел встречу с жителями домов на улице Плещеевской.

Нарекания жителей вызвало расположение мусорной площадки, они попросили ее перенести или сделать дополнительное качественное ограждение. Прозвучали жалобы жителей на неприятный запах и иные проблемы, связанные с неудобным размещением мусорки, включая наличие крыс.

Директор школы №10, находящейся неподалеку, отметила, что расположение мусорной площадки привлекает асоциальных граждан и бездомных собак, что создает опасность для проходящих мимо детей.

Представители власти вместе с жителями осмотрели ближайшие возможные места для переноса площадки.

«Вопрос непростой и решать его нужно сообща, так как перенос площадки для сбора мусора в предложенные места, очевидно, вызовет недовольство жителей других домов», - написал Круглов в своем Instagram-аккаунте.