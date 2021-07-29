РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Жители поселка Цемзавод попросили открыть пункт оплаты услуг ЖКХ на улице Плещеевской в Подольске, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович встретился с жителями округа на улице Плещеевской по вопросу открытия офиса МосОблЕИРЦ в формате временного пункта очного обслуживания.

«Горожанам актуально получать возможность оплачивать услуги ЖКХ рядом с домом. В частности, людям старшего поколения. На сегодняшний день необходимо подготовить протокол собрания, на основании которого в кратчайшие сроки организую выезд в Московский областной единый информационно-расчетный центр (ООО «МосОблЕИРЦ»), чтобы обеспечить шаговую доступность оплаты счетов, передачу показаний приборов учета, консультацию со специалистами», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии также приняли участие депутат горсовета Максим Круглов, директор МУП «ДЕЗ» Александр Мусияченко, представители Управления ЕИРЦ в Подольске.