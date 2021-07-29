РИАМО - 29 июл. Почти 88% сотрудников столичного комплекса городского хозяйства сделали прививки от новой коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работники жилищно-коммунального хозяйства каждодневно контактируют с населением, они ремонтируют дома, улицы, убирают подъезды. <…> Почти 88% сотрудников коммунального хозяйства провакцинировались, около 13% - это работники, которые переболели менее полугода назад или имеют соответствующие медицинские отводы», — сказал Бирюков.

Он добавил, что вакцинация затрагивает не только штатных работников отрасли, но и работников смежных предприятий и организаций.​

В Москве продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно по предварительной записи в поликлиниках или без записи в прививочных пунктах, которые работают в торговых центрах, парках и других местах.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

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- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.