РИАМО - 29 июл. Столичные правоохранители пресекли деятельность банды, занимашейся мошенничеством в сфере страхования, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Известно, что преступная группа действовала в мегаполисе четыре года – с 2016-2020. Члены банды через подставные компании покупали новые иномарки премиум-класса, затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых значительно увеличивали стоимость транспорта.

«При страховании автомобилей аферисты подавали в компании заведомо фиктивные документы. Таким образом, сумма страхового возмещения, предусмотренного на случай угона или повреждения транспортного средства, существенно возрастала», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди участников были профессиональные каскадеры. Они на своих автомобилях специально врезались в различные преграды. Машины получали повреждения, что в большинстве случаев исключало возможность их дальнейшей эксплуатации.

«После этого сообщники получали завышенные страховые выплаты», - добавила Волк.

У каждого члена банды была свое строго определенная роль. Все ДТП они тщательно планировали.

В 2020-2021 годах оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали более 20 предполагаемых участников групп, входивших в сообщество. Его лидер объявлен в федеральный розыск.

По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 130 млн рублей.