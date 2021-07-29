РИАМО - 29 июл. Столичные правоохранители пресекли деятельность банды, занимашейся мошенничеством в сфере страхования, сообщается на сайте «МВД-Медиа».
Известно, что преступная группа действовала в мегаполисе четыре года – с 2016-2020. Члены банды через подставные компании покупали новые иномарки премиум-класса, затем оформляли подложные договоры купли-продажи, в которых значительно увеличивали стоимость транспорта.
Среди участников были профессиональные каскадеры. Они на своих автомобилях специально врезались в различные преграды. Машины получали повреждения, что в большинстве случаев исключало возможность их дальнейшей эксплуатации.
«После этого сообщники получали завышенные страховые выплаты», - добавила Волк.
У каждого члена банды была свое строго определенная роль. Все ДТП они тщательно планировали.
В 2020-2021 годах оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали более 20 предполагаемых участников групп, входивших в сообщество. Его лидер объявлен в федеральный розыск.
По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 130 млн рублей.
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