РИАМО - 29 июл. Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что большинство людей с лишним весом страдают от пищевой зависимости и только в редких случаях у них наблюдаются биохимические нарушения, сообщает Nation News.

«Болезнь создает стресс, а пищеголик полагает, что стресс нужно заедать. Если у человека лишний вес, значит он пищеголик с пищевой зависимостью, но встречаются биохимические нарушения, конечно, но это минимальное количество. Если вы найдете статистику, сколько у нас процентов населения имеет лишний вес, это будут все люди, которые стресс заедают», — сообщил Хорс.

По его мнению, некоторые заедают стресс из-за зависимости от пищи. Он уточнил, что те, у кого нет пищевой зависимости, во время стресса не заедают его. Такие люди или едят в прежнем объеме, или еще меньше.

Чтобы разобраться с нарушением пищевого поведения во время стресса, стоит признать проблему. Этот шаг должен стать первым в избавлении от пищевой зависимости.