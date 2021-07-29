РИАМО - 29 июл. Для принятия обоснованных решений и качественной экспертизы в Подмосковье активно внедряют цифровые сервисы для потребителей. Кроме того, цифровизируют внутренние процессы, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

В Подмосковье в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и электроэнергетики регулируемую деятельность ведут более 700 организаций. Для них в 2020 году приняли более 4 тыс. тарифных решений. В комитете в процессе экспертизы и расчета задействовано порядка 40 человек. В среднем одному человеку нужно около 6 рабочих дней на экспертизу. В нее входят экономическое обоснование тарифа, оценка финансового состояния, анализ обоснованности величины прибыли, динамика расходов и доходов.

В последние годы в Подмосковье формат установления тарифов стал полностью цифровым. Разработана АИС «Тариф» - программный комплекс для расчета тарифов во всех сферах регулирования (тепло, вода, стоки, мусор, электричество и транспорт).

Внутри системы рассчитывается тариф ресурсоснабжающих организаций, а далее в автоматическом режиме формируются экспертные заключения комитета. Результаты – распоряжения комитета об установлении тарифов, сформированные с помощью электронной базы данных и направленные прямо в личные кабинеты заявителей.

Благодаря базе данных проводится оперативный сравнительный анализ затрат, включенных в состав валовой выручки при расчете тарифа, объемов полезного отпуска коммунальных ресурсов и других необходимых показателей.

Региональный комитет по ценам и тарифам планирует вывести на аналогичный уровень услуги по техприсоединению. Это позволит на основании заданных параметров формировать расчет и утверждать индивидуальную плату на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Цифровой подход

Цифровой подход к регулированию тарифов используется в Подмосковье с 2019 года, но в прошлом году вышел на новый уровень. ФАС России признала опыт региона лучшим в качестве лучшего проекта в части тарифного регулирования.

С прошлого года комитет активно принимает участие в рабочей группе с ФАС России по цифровизации тарифного регулирования.

Цифровизация позволяет оптимизировать операционные расходы, частично расходы на персонал, почтовые расходы, связанные с установлением тарифов. При внедрении цифровизации процесса задействовано меньше людей на типовые задачи, тем самым повышается производительность труда. Это улучшает качество экспертизы, тарифного регулирования и оказываемых услуг.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в области ежегодно ведется работа по цифровизации максимального количества услуг. В прошлом году комитет по ценам и тарифам региона и министерство государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья запустили 5 электронных услуг в сфере тарифного регулирования. До конца года комитет планирует перевести в электронный вид еще 5 услуг. Таким образом, будет охвачено практически 100% рассмотрения тарифных решений в цифровом формате. Планируется также запуск сервисов по информированию граждан о структуре тарифов и раскрытию информации о регулируемых организациях.