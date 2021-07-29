РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. В Рязанской области состоялась агропромышленная выставка-форум «День поля-2021», на которой свою продукцию представила компания «Щелково Агрохим», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



На опытных делянках с посевами гости смогли увидеть, как должны выглядеть здоровые и чистые растения. Все они на 100% были обработаны препаратами «Щелково Агрохим». Начальник Рязанского филиала ФГБНУ «Госсорткомиссия» Владимир Дроздов отметил, что никакие сорняки, болезни и вредители не могут поспорить с «щелковской» системой защиты, призванной вырастить и сохранить урожай по максимуму.



На выставке были представлены новинки и современные технологии агропромышленного комплекса: семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, корма и лекарственные препараты для животных, передовая сельхозтехника, решения для мониторинга и обследования почв и посевов, а также хранения и переработки продукции.

«Щелково Агрохим» - один из крупнейших производителей средств защиты растений в России. Мощное, динамично развивающееся предприятие, с постоянно растущей интенсификацией и объемом производства.