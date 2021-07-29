РИАМО - 29 июл. Столичные следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего 1986 года рождения, который погиб при проведении земельных работ, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

ЧП произошло 28 июля на участке местности вблизи Очаковского шоссе в Москве. Там произошел обвал грунта, в результате чего машинист экскаватора погиб.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил безопасности при ведении работ, а также даст правовую оценку действиям должностных лиц организации.