РИАМО - 29 июл. Показ бронетанковой техники состоится в парке «Патриот» 31 июля, мероприятие пройдет на танкодроме Технического центра, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На параде можно будет своими глазами увидеть танк Т-55 – популярную модель 50-70-х годов прошлого века.

В 1980-х годах было проведено немало модернизаций танка (Т-55М, Т-55МВ, Т-55АД и другие) с целью повысить огневую мощь и защиту к тому времени устаревшего танка.

Технический центр парка «Патриот», где пройдет показ танка Т-55, примыкает к экспозиционным залам, в которых представлена уникальная коллекция как серийных, так и экспериментальных советских и российских танков и бронемашин, а также зарубежная техника от Вермахта до современных образцов.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>