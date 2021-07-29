РИАМО - 29 июл. Наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Подмосковье выявили в Балашихе (112) и Химках (87), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

По 71 случаю выявили в Красногорске и Люберцах, 69 – в Мытищах, 64 – в Пушкинском округе, 58 – в Наро-Фоминском округе, 47 – в Богородском округе, 46 – в Королеве, 43 – в Одинцовском округе, 37 –в Подольске.

По 35 – в Серпухове и Дмитровском округе, 34 – в Коломне, 33 – в Солнечногорске, по 27 – во Фрязине и Сергиево-Посадском округе, 23 –в Котельниках, по 21 – в Реутове, Воскресенске, Домодедове и Раменском округе, 19 – в Истре, по 18 – в Дубне и Орехово-Зуевском округе.

По 17 случаев выявили в Егорьевске, Луховицах и Долгопрудном, 16 – в Щелкове, по 14 в Клину и Ленинском округе, по 13 –в Шатуре и Рузском округе, по 12 – в Лобне и Электростали, 10 – в Ивантеевке, по 9 – в Кашире, Зарайске, Протвине, Черноголовке и Волоколамском округе, 8 – в Павловском Посаде, по 6 – в Лыткарине, Электрогорске, Чехове и Озерах.

По 5 – в Жуковском, Лосино-Петровском, Ступине и Пущине, по 3 – в Краснознаменске и Можайском округе, 2 – в Дзержинском.

По одному случаю выявили в Звездном городке, Бронницах, Шаховской, Красноармейске, Власихе, Серебряных Прудах и Талдомском округе.

Ни одного случая заражения не зарегистрировали в Лотошине, Молодежном и Рошале.

Всего за сутки в Подмосковье выявили 1325 случаев Covid-19. С начала пандемии зафиксировано 382 192 случая.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.