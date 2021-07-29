РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Горячую воду отключат в 19 многоквартирных домах Подольска 30 июля из-за проведения плановых работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

С 9:00 до 12:00 будет остановлено горячее водоснабжение в ряде домов из-за плановых работ АО «Мособлэнерго». Горячей воды не будет в домах №№1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5, 5А по Красногвардейскому бульвару, в домах №№4 и 4А по улице Ленинградской, в домах №№8, 10, 12 по Пахринскому проезду и в домах №№13, 17, 19, 21, 23 и 23А по Октябрьскому проспекту.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.