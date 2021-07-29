РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Московской области ежегодно собирают 1,2 тыс. тонн ягод, это второй показатель по стране, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В четверг Воскресенский выступил на открытии международного научного агрохимического форума «Агрополигон - 2021» в Домодедове.

«Очень серьезно развивается наша ягодная промышленность. Мы собираем 1,2 тыс. тонн в год, являемся сейчас вторыми в Российской Федерации. К 2023 году мы планируем занять первое место с урожаем 10 тыс. тонн», - сказал министр.

Он отметил, что в регионе в этом году собрали первый урожай спаржи, а также впервые на 200 га посеяли подсолнечник.

«Ждем первый наш экспериментальный урожай, будем развивать это направление», - добавил Воскресенский.

В четверг в подмосковном Домодедове открыли агрохимический форум «Агрополигон - 2021». В мероприятии принимают участие представители из 6 зарубежных стран и более чем 45 регионов Российской Федерации. Агрофорум продлится до вечера 29 июля.