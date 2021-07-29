РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Подмосковье на развитие сельского хозяйства ежегодно выделяется порядка 5 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В четверг Воскресенский выступил на открытии международного научного агрохимического форума «Агрополигон - 2021» в Домодедове.

«В Московской области ежегодно на сельское хозяйство выделяется совместно с нашими федеральными коллегами порядка 5 млрд рублей государственной поддержки», - сказал министр.

Он отметил, что средства идут на поддержку растениеводов, культуры техники, молочного и племенного скотоводства и другое.

В четверг в подмосковном Домодедове открыли агрохимический форум «Агрополигон - 2021». В мероприятии принимают участие представители из 6 зарубежных стран и более чем 45 регионов Российской Федерации. Агрофорум продлится до вечера 29 июля.