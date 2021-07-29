РИАМО - 29 июл. В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди, днем температура воздуха может достигать +28 градусов, сообщила РИАМО главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«В конце этой недели похолодания не ожидается. В субботу температура воздуха в дневные часы составит +26...28 градусов, в ночное время – от +16 до +18 градусов. Ожидаются локальные кратковременные дожди и юго-западный ветер со скоростью до 5 м/с», — сказала Позднякова.

В воскресение характер погоды в столичном регионе не изменится. В дневные часы температура воздуха составит от +24 до +28 градусов, ночью - от +16 до +18 градусов. Будет малооблачно, местами возможны дожди.

Ранее синоптики сообщали, что июль этого года в Москве может войти в топ‑5 самых жарких.

Затопивший Европу циклон и изменчивый август: каким будет конец лета в Московском регионе>>