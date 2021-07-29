РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В нынешнем году в Московской области планируют надоить порядка 750 тысяч литров молока, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

В четверг Воскресенский выступил на открытии международного научного агрохимического форума «Агрополигон 2021» в Домодедове.

«Мы уверенными темпами наращиваем объемы надоенного молока. В этом году планируем надоить порядка 750 тысяч литров, что на 40 тысяч литров больше, чем в предыдущем году», - сказал министр.