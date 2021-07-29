РИАМО - 29 июл. Москвичи предлагают названия для будущего речного электрического трамвая. В топ-5 голосования вошли названия «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка», и «Пресня», сообщили в пресс-службе Дептранса столицы.

В том числе предлагают названия «Рекабус», «Черная жемчужина», «Москва-2022».

«Сейчас мы хотим рассмотреть все идеи, которые предлагают будущие пассажиры речного транспорта, — это нужно для составления подробного технического задания на производство и поставку новых речных судов», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что жители столицы прислали много предложений по названию и дизайну судов, времени остановок на отдельных причалах, маршрутам и даже музыкальному сопровождению во время путешествия на речных трамвайчиках. По возможности все предложения постараются учесть.

В ближайшие два года столичные власти планируют запустить первые регулярные речные маршруты: от Киевского вокзала через «Москва-Сити» в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Их будут обслуживать 20 речных трамваев.

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