РИАМО - 29 июл. Жители поселка Шаховская все чаще посещают вечерние пешие экскурсии, организованные сотрудниками Шаховского музея, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Так, посетители экскурсий могут услышать рассказ о церковной истории поселка, познакомиться с историей Елизаветинской общины милосердия, созданной в поселке Шаховская в 1912-1913 годах и располагавшейся на территории части современного переулка Мирный, и районной больницы.

Елизаветинская женская община была открыта в поселке в 1914 году. В 1914-1915 гг. при общине были построены деревянный храм и часовня. Общину ликвидировали в 1920 году, а храм превратили в приходской. В начале 1930-х гг. прошлого века церковь закрыли, колокольню разрушили и здание переоборудовали в амбулаторию. Во время Великой Отечественной войны она была полностью разрушена.

Заканчивается экскурсия в бывшем больничном саду, где сейчас создана зона для прогулок.

В скором времени пройдет экскурсия по улице Первомайской и Первомайскому переулку, а также по улице Рижской и 1-му Советскому переулку поселка.

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