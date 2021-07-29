РИАМО - 29 июл. Модель работы губернатора Московской области Андрея Воробьева в соцсетях и с обращениями жителей является примером для глав российских регионов, сообщил первый заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

АНО «Диалог Регионы», которая курирует работу губернаторов в соцсетях, составляет для Кремля новый закрытый рейтинг глав российских регионов, основанный на их работе в пабликах и жалобах жителей. Истомин отметил, что глава Подмосковья Андрей Воробьев является одним из лидеров нового рейтинга.

«Идеальной схемой мы можем назвать модель работы в Московской области. Каждую неделю заседание правительства там начинается с обсуждения «тепловой карты» по обращениям. Губернатор смотрит на нее, а ЦУР докладывает, какие проблемы основные. Это не абстрактные понятия, типа «люди жалуются на дороги». Мы говорим про конкретные улицы, дома, участки дорог. Такой формат действует психологически очень хорошо — на представителей администраций и глав ведомств в первую очередь», - сказал Истомин в интервью URA.RU.

Он пояснил, как данный подход дисциплинирует представителей власти.

«Когда каждую неделю на планерке замы слышат свои фамилии и вопросы об их зоне ответственности, это имеет нужный эффект. Они заранее начинают готовиться и проверять эти проблемные точки. Они входят в систему ЦУР, смотрят на просрочки, проблемные участки, пытаются быстрее закрыть эти вопросы. В этом смысле губернатор Московской области Андрей Воробьев — пример, он за три года стал одним из самых популярных губернаторов в стране», - подчеркнул эксперт.

Истомин также рассказал, что новый рейтинг АНО «Диалог Регионы» по работе органов власти с интернет-коммуникацией в любой момент доступен для просмотра в администрации президента. Помимо Московской области, лидерами рейтинга на сегодняшний день являются Татарстан, Севастополь, Тульская и Калужская области, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно напоминал региональным и муниципальным властям о необходимости диалога с жителями для выработки конструктивных решений существующих проблем. Глава Подмосковья также подчеркивал, что властям необходимо разъяснять жителям логику своих действий.