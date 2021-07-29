РИАМО - 29 июл. Впервые в истории столичной подземки в отделке станций южного участка Большого кольца используют искусственный камень – кварцевый агломерат, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В отличие от любого натурального камня, агломерат отличается высокой износоустойчивостью, так как в нем не содержится пустот. Над материалом проводили эксперименты, которые показали, что от ударов в нем совсем не образуются трещины», — сказал замммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что агломерат – это абсолютно прочный камень. Его можно сравнить с вулканической породой.

Южная часть Большого кольца подземки стала пилотным проектом по применению агломерата в отделке станций метро. Южный сектор Большой кольцевой линии запроектировали специалисты городской группы компаний «Моспроект-3».

Гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что агломерат является современным долговечным материалом. Когда нельзя найти нужный цвет в природе, он предоставляет архитектору большой простор в выборе колористических решений. Материал создают искусственно, поэтому можно задать любой цвет.

На станции «Воронцовская» использован агломерат насыщенного оранжевого оттенка для цветового кодирования пересадки на Калужско-Рижскую ветку. На станциях «Зюзино» и «Воронцовская» используется агломерат желтого и терракотового цветов.

На южном участке Большого кольца подземки будут станции «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская». Планируется, что участок будет достроен до конца года. Благодаря открытию станций улучшится транспортная ситуация в районах Черемушки, Зюзино, Проспект Вернадского, Коньково, Обручевский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход возведения станции «Новаторская» Большого кольца подземки. Градоначальник отметил, что крупнейший проект метростроения столицы реализуют хорошими темпами. Общая строительная готовность кольца составляет более 80%. До конца года 2/3 Большой кольцевой линии метро будет построено.

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