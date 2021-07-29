РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Скейт-парк и первый в Балашихе памп-трек открылись в четверг в Пестовском парке подмосковной Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Скейт-парк и памп-трек построили в рамках третьего этапа благоустройства общественного пространства. Опробовать обе площадки можно уже сейчас.

Скейт-парк площадью 600 кв. м оборудован фигурами, которые подходят для подготовки к профессиональным соревнованиям, и может вместить одновременно 20 человек. Памп-трек - около 15. Его постарались оснастить так, чтобы удовлетворить интересы велосипедистов разных возрастов.

К третьему этапу благоустройства Пестовского парка приступили в апреле нынешнего года. Кроме скейт-парка и памп-трека здесь появятся лыжероллерная трасса длиной 1,5 км и прокат спортинвентаря. Центральную аллею лесной части парка облагородят: вымостят плиткой, организуют освещение, установят малые архитектурные формы.

Полностью завершить работы планируют в этом августе.