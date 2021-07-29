РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В поселке Томилино подмосковных Люберец уже на 50% очистили от мусора пруд на улице Кантемира, все работы планируют завершить в течение 1,5 месяцев. Об этом журналистам сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг он проверил, как идут работы по очистке данного пруда. Жители активно голосовали, и пруд вошел в губернаторскую программу «100 водоемов Подмосковья».

«Жителям большое спасибо за активное участие. Данный пруд станет местом отдыха, украшением Томилина. Его уже на 50% очистили от мусора, все работы планируем завершить в течение 1,5 месяцев», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что рабочие убирают опавшие листья, обрезают сухие ветви деревьев, поднимают из воды бревна, трубы, рельсы. Также на берегу выкорчевали мелкий кустарник, его переместят чуть дальше.

В Подмосковье планируется в течение 3 лет по губернаторской программе расчистить 100 водоемов. Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.