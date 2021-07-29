РИАМО - 29 июл. По последним данным, в столице более 55 тыс. горожан приняли участие в тестировании электронного голосования, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В четверг в городе началось тестирование системы электронного голосования, ее используют на выборах в сентябре этого года.

За ходом тестового онлайн-голосования наблюдают внешние эксперты и разработчики. Они проверят готовность системы к бесперебойной работе. Проверку системы на прочность также проведут хакеры. Те, кто смогут ее взломать, получат денежное вознаграждение.

Голосование будет идти до 19:59 30 июля. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru.