РИАМО - 29 июл. Частая замена плиточного покрытия связана с работами над коммуникациями, расположенными под плиткой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы должны понимать, что Москва - это живой организм, и если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходит и масса коммуникаций. <…>Идет развитие города, предприятия обращаются за подключением их объектов, а для этого надо снимать плитку», — объяснил Бирюков на онлайн конференции «Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг. и ход работ по благоустройству».

Заммэра отметил, что использование плитки позволяет удобнее работать при подключении и ремонте различных коммуникаций. Он добавил, что такое покрытие намного экологичнее асфальта.

«Если бы был асфальт, и мы проводили такое количество подключений к сетям, у нас были бы, как и 10 лет назад, сплошные заплатки», — пояснил Бирюков. ​