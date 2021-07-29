РИАМО - 29 июл. Частая замена плиточного покрытия связана с работами над коммуникациями, расположенными под плиткой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что использование плитки позволяет удобнее работать при подключении и ремонте различных коммуникаций. Он добавил, что такое покрытие намного экологичнее асфальта.
«Если бы был асфальт, и мы проводили такое количество подключений к сетям, у нас были бы, как и 10 лет назад, сплошные заплатки», — пояснил Бирюков.
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