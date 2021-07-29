РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 июл. В подмосковных Котельниках эвакуировали 9 машин каршеринга в ходе рейда, сообщает пресс-служба администрации округа.

В адрес администрации Котельников от жителей поступают просьбы о наведении порядка в отношении автомобилей каршеринга: водители оставляют данные автомобили с нарушением правил парковки.

По данному факту сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и администрации округа провели рейд на улицах Строителей и Сосновой. В результате рейда было эвакуировано 9 автомобилей каршеринга.