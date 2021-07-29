РИАМО - 29 июл. Жильцы заедут в свои новые квартиры в дом, построенный по реновации на улице Гарибальди, в третьем квартале этого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь здания – около 7 тыс. «квадратов». В новостройке располагается 127 квартир, из которых 19 однокомнатных, 90 двухкомнатных, 18 трехкомнатных.

Во всех квартирах выполнят чистовую отделку. А территорию вокруг благоустроят.

Дом 18 на улице Гарибальди поставлен на кадастровый учет.

«В Юго-Западном административном округе программа реновации идет полным ходом. С 2018 года мы регулярно вносим сведения о новых объектах в ЕГРН: учтено уже более 225 тыс. кв. м. По объемам жилого фонда округ входит в первую пятерку», — сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.