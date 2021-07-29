РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Вторая смена закрылась в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в подмосковной Балашихе, на торжественных мероприятиях детям вручили почетные грамоты за личные достижения, сообщается в Instagram-аккаунте управления по образованию администрации муниципалитета.

480 детей были заняты в 17 отрядах 16 лагерей. Каждый день был наполнен интересными событиями и мероприятиями. Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, педагоги создали все условия для того, чтобы отдых детей прошел безопасно и интересно, дети могли приобрести новые навыки, освоить различные виды деятельности, сформировать лидерские качества.

«В заключение смены прошли мероприятия различной направленности. Дети приняли участие в спортивных конкурсах, выставках рисунков и поделок, читали стихотворения, пели песни, проводили квесты. За активное участие в конкурсах, акциях и смотрах ребята получили дипломы и грамоты», - говорится в сообщении.