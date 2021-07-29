РИАМО - 29 июл. На грядущих выходных температура в Подмосковье и столице будет превышать норму на 2-3 градуса, а 3 августа температура воздуха понизится до нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В предстоящие 5 дней в регионе ожидаются небольшие и умеренные дожди, но прогнозируется и солнечная погода. Временами порывы ветра будут усиливаться до 17 м/с.

30 июля ночью местами пройдет небольшой дождь, может образоваться туман. В Москве будет 16-18 градусов, в центре – 19-21 градус, по области – 13-18 градусов. Днем временами пройдет дождь. В столице будет 23-25 градусов, в Подмосковье – 22-27 градусов.

В последнюю ночь июля местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов, в центре – 19-21 градус, по области – 13-18 градусов. Днем будет преимущественно без осадков, в столице – 26-28 градусов, в Подмосковье – 24-29 градусов, порывы ветра местами усилятся до 17 м/с.

В первую ночь августа будет без осадков. В Москве температура составит 14-16 градусов, в центре – 18-20 градусов, по области – 11-16 градусов. Днем пройдет небольшой дождь. В столице будет 26-28 градусов, в Подмосковье – 24-29 градусов, порывы ветра будут достигать 17 м/с.

2 августа ожидается небольшой дождь. Ночью температура составит 14-19 градусов, днем – 25-30 градусов. 3 августа временами также пройдет дождь. Ночью будет 13-18 градусов, днем – 20-25 градусов.

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