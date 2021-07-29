РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Неизвестные вандалы разломали две могилы на городском кладбище Красная горка в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница округа.

Инцидент произошел в четверг на кладбище Красная горка.

«Я пришла к захоронению моих близких и увидела, что неизвестные раскурочили две могилы. Вызвала полицию, буду писать заявление», - сказала жительница.

Она отметила, что весной переустанавливала на новое основание два памятника, меняла цветочницы. По словам сотрудников кладбища, это не первый подобный инцидент.