РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали ремонт памятника Ленину, сообщили в теротделе администрации округа. МУП «ПКБ» в ходе ремонтных работ памятника Ленину возле ДК «Машиностроитель» заменит облицовочную плитку. Памятник открыли 19 мая 1967 года. Автором проекта является народный художник РСФСР, президент Академии художеств СССР, скульптор Николай Томский. Выполнили заказ на Мытищинском заводе художественного литья.

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