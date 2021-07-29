РИАМО - 29 июл. Автомобиль BMW в Подмосковье съехал в кювет и загорелся. Находившиеся в нем 3 человека погибли, сообщает ТАСС.

«Водитель не справился с управлением на Тураевском шоссе, и автомобиль опрокинулся в кювет с последующим возгоранием», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.

По информации источника издания, у одного из погибших обнаружили поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ.