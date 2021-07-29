РИАМО - 29 июл. Работы по погружению свай начали в рамках строительства нового моста через Яузу на востоке Москвы, также ведется устройство креплений для подпорных стен, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Он добавил, что также ведут раскопку котлованов для дождевой канализации на проспекте Ветеранов и устройство креплений для подпорных стен.
Бочкарев отметил, что на первом этапе реконструкции Краснобогатырской улицы планируют построить Проектируемый проезд 422. Он обеспечит транспортную связь Краснобогатырской улицы и проспекта Ветеранов. Движение транспорта организуют по 2 полосам в каждом направлении.
Кроме того, там обустроят широкие тротуары, наземные регулируемые переходы. Светофор появится на пересечении проезда с проспектом Ветеранов.
Ранее Бочкарев сообщал, что в Москве до конца 2024 года планируют достроить 9 мостов. В этом году планируется закончить сооружение моста через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.
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