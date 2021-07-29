РИАМО - 29 июл. Работы по погружению свай начали в рамках строительства нового моста через Яузу на востоке Москвы, также ведется устройство креплений для подпорных стен, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Проект реконструкции Краснобогатырской улицы на востоке Москвы предполагает строительство нового моста через реку Яузу. Сейчас на объекте ведутся работы по выемке грунта на дороге со стороны проспекта Ветеранов, выполняется погружение свай на опорах с испытанием статической и динамической нагрузкой», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что также ведут раскопку котлованов для дождевой канализации на проспекте Ветеранов и устройство креплений для подпорных стен.

Бочкарев отметил, что на первом этапе реконструкции Краснобогатырской улицы планируют построить Проектируемый проезд 422. Он обеспечит транспортную связь Краснобогатырской улицы и проспекта Ветеранов. Движение транспорта организуют по 2 полосам в каждом направлении.

Кроме того, там обустроят широкие тротуары, наземные регулируемые переходы. Светофор появится на пересечении проезда с проспектом Ветеранов.

Ранее Бочкарев сообщал, что в Москве до конца 2024 года планируют достроить 9 мостов. В этом году планируется закончить сооружение моста через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.