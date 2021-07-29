РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. При строительстве школы на 825 мест в подмосковном Красногорске сократили отставание от графика, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

В своем Telegram-канале Спасский сообщил о контроле строительства школы на 825 мест на улице Пришвина в Опалихе.

«Сокращается отставание от графика. Увеличено количество рабочих до 90, еще добавятся на следующей неделе. Вывоз грунта продолжается: добавлен экскаватор и увеличено количество самосвалов. Завезена партия стройматериалов», – написал Спасский.

Он добавил, что продолжаются фасадные и кровельные работы. Монтируются инженерные системы – канализация, вентиляция, отопление, водопровод.

«В декабре 2021 года все работы должны быть завершены», – заключил Спасский.