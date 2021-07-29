РИАМО - 29 июл. За прошедшие сутки в Москве умерли 79 пациентов, у которых подтвердилась пневмония и был положительный результат тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе скончались 25 477 человек с Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

В городе за сутки выявили 3356 случаев коронавируса, 984 человека с инфекцией доставили в медицинские учреждения Москвы.

На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с Covid-19.

За сутки еще 5060 человек вылечились от инфекции. Общее число выздоровевших в Москве с начала пандемии составило 1 351 297 пациентов.

В городе продолжается кампания по вакцинации. Сделать прививку можно по предварительной записи в поликлиниках города или без записи в любом удобном пункте в общественных пространствах Москвы, в том числе в павильонах «Здоровая Москва» на территории парков.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.