РИАМО - 29 июл. В столице на Большой Академической улице столкнулись легковой автомобиль и грузовик, пострадавших нет, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

«Авария произошла в районе 10:00 утра по адресу: Большая Академическая улица, дом №79», — уточнили в пресс-службе.

Подробности инцидента выясняют правоохранительные органы.

Ранее столичная Госавтоинспекция назвала возможную причину ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо.