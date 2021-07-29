РИАМО - 29 июл. В Московской области за минувшие сутки выявили 1 325 случаев коронавируса, с начала пандемии выявили 382 192 случая заражения, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

За прошедшую неделю суточная госпитализация Covid-пациентов уменьшилась в регионе на 15%, аналогично сократилось число выявляемых случаев инфицирования.

В Московской области открыто порядка 370 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку в регионе сделали уже около 2,7 млн человек.

До 1 сентября в регионе планируют привить 60% взрослого населения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.