РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Строительная готовность школы-новостройки на Бородинском бульваре в микрорайоне Кутузово Подольска составляет 93%, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Продолжается активное производство работ по отделке здания и благоустройству территории школы-новостройки на Бородинском бульваре. Она возводится в рамках президентского проекта «Образование». Общая строительная готовность – 93%.

Школа разделена на два блока: для начальных и старших классов. Всего их будет 44.

На объекте задействовано более 280 рабочих. Основные усилия направлены на проведение чистовых отделочных работ. В стадии завершения – благоустройство территории, физкультурно-спортивная зона; установлены площадки для игр и отдыха, беседки, ведется озеленение. Основные строительно-монтажные работы необходимо завершить до 8 августа и перейти к пусконаладке оборудования.

Школе присвоен номер 36. Она примет учеников 1 сентября, что позволит разгрузить единственную в микрорайоне Кутузово школу №13.