РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Кровельные работы в пристройке к школе №59 в деревне Марусино Люберец завершат до 20 августа, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В четверг он проверил ход работ по строительству пристройки. После он провел совещание в штабе по срокам строительства.

«Подрядчик до 20 августа выполнит работы по кровле. А по фасаду работают 13 человек, утеплитель пришел. Плитку должны привезти до конца недели (1 августа - ред.)», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в школе установят 370 радиаторов отопления до 20 августа. 90% магистрали готово. С 30 июля начнут укладывать теплосеть.

Работы по прокладке водопровода и канализации выполнены на 50%. К 20 августа также закончат все работы, необходимые материалы есть, заключил Ружицкий.