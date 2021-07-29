РИАМО – 29 июл. В первом полугодии 2021 года рост промышленного производства в столице составил 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«За первые шесть месяцев этого года объемы промышленного производства в столице увеличились на 13,9%. Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем-июнем 2020 года, она увеличилась на 11,3%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что рост обусловлен развитием таких отраслей, как онлайн-торговля и медицина, а также отдельных видов потребительских товаров: автомобилей, обуви и косметики.

По словам Ефимова, объемы промышленного производства в столице увеличиваются ежегодно. Так, за шесть месяцев 2020 года Москва нарастила промышленное производство почти на 1,5%. ​

«Положительная динамика отмечена в производстве кожи и изделий из кожи: сегмент вырос на 55,4%, что обусловлено увеличением выпуска обуви на 63,2%. В Москве работают несколько крупных обувных фабрик, специализирующихся на производстве обуви как для масс-маркета, так и для нужд государственных служб. Можно сказать, что производители отыграли падение прошлого года, связанное с пандемией коронавируса. В этот период мы наблюдали снижение объемов производства более чем на 40%», – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.​

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