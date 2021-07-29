РИАМО - 29 июл. В 2021 году в столице планируют капитально отремонтировать около 2,5 тыс. многоквартирных домов. Работы в этом направлении ведутся круглый год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедшие годы, как эта программа начала работать, в Москве отремонтировано около 8 тыс. жилых домов. Мы строго следуем нашей программе», — сказал Бирюков в ходе онлайн-конференции на тему «Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг. и ход работ по благоустройству».

В зимний период, при возможности, ремонтируются инженерные коммуникации. В летнее время рабочие занимаются системами, которые осуществляют подачу тепла, воды и электричества.

«Работы идут по графику, и мы полагаем, что те задачи, которые перед нами поставлены программой и правительством Москвы будут выполнены», — уточнил Бирюков. ​