РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове за сутки выявили 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 11 446 случаев инфекции, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 1 325 случаев заболевания.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 382 192 случая заболевания коронавирусом. Скончались 7 147 человек. Выздоровел и выписался 311 101 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
29 ИЮЛЯ
- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.
- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.
- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.
- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии