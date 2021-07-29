РИАМО - 29 июл. По данным на 12:00, в ходе тестирования системы онлайн-голосования в столице выдали 43 тыс. бюллетеней, проголосовали 41 тыс. москвичей, сообщает пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе.

Отложенным решением, когда у участников есть возможность поменять свой голос в течение 3 часов, воспользовались 100 человек.

В техподдержку обратились 3,6 тыс. участников голосования.

Утром в четверг в столице приступили к тестированию системы электронного голосования, ее используют на выборах в сентябре этого года. За ходом тестового онлайн-голосования наблюдают внешние эксперты и разработчики. Они проверят готовность системы к бесперебойной работе. Проверку системы на прочность также проведут хакеры. Те, кто сможет ее взломать, получат денежное вознаграждение.

Принять участие могут совершеннолетние москвичи, у кого подключена полная учетная запись на портале mos.ru. Голосование продлится до 19:59 30 июля.