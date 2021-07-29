В конце июля и начале августа в Москве пройдут концерты группы «Кровосток» и дуэта «Электрофорез», а также состоится поп-фестиваль «Velvetовый движ». В театрах покажут спектакли «Преступление и наказание» и «Три сестры». Свой день рождения отпразднует ВДНХ. Также в эти выходные в столице пройдут выставки «Москва Льва Толстого» и «Противостояние» Стаса Намина. В кинотеатрах зрителей будет ждать приключенческая комедия «Круиз по джунглям» и триллер «За гранью жизни». Куда сходить и что посмотреть в Москве в грядущие выходные, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Кровосток» в рамках Summer Sound Fest

группа "КРОВОСТОК official (18+)" в соцсети "Вконтакте"

Где: Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, дизайн-квартал «Флакон»

Когда:

Стоимость: от 1700 рублей

Группа «Кровосток» известна своим гангста-рэпом. В ее текстах находят отражение жестокость и цинизм этого мира. В 2021 году «Кровосток» выпустил седьмой альбом «Наука». Купить билет на выступление в рамках Summer Sound Fest можно на сайте фестиваля.

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«Электрофорез»

Где: Москва, пер. Переведеновский, д. 18, стр. 6, «Бумажная фабрика»

Когда: 1 августа в 19:00

Стоимость: 1000 рублей

Дарквэйв-дуэт «Электрофорез» — один из наиболее успешных проектов новой волны русской независимой музыки. Коллектив привлекает поклонников мрачной эстетикой, мощным синтезаторным звуком, а также вокалом и харизмой фронтмена Святозара Черноусова. Билеты можно приобрести на сайте.

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СПЕКТАКЛИ

«Три сестры»

Фото, сайт vteatrbilety.ru

Где: Москва, ул. Большая Садовая, д. 16, стр. 1, Театр Моссовета

Когда: 30 июля в 19:00

Стоимость: от 1000 рублей

Режиссер Андрей Кончаловский покажет зрителям знакомую историю сестер Прозоровых, написанную Антоном Павловичем Чеховым, но представит ее в новом свете. В спектакле задействован сильный состав актеров-исполнителей. Приобрести билеты можно на сайте театра.

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«Преступление и наказание»

Где: Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5, стр. 4, театр «Событие»

Когда: 30 июля в 17:00, 31 июля и 1 августа в 20:00

Стоимость: от 600 рублей

На сцене театра «Событие» зрителям покажут психоделический триллер по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. На знакомую со школы историю о бедном студенте Родионе Раскольникове, который совершил убийство старухи-процентщицы, зрителю предложат взглянуть под новым углом. Билеты — на сайте театра.

ФЕСТИВАЛИ

«Velvetовый движ»

Где: Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, клуб Gazgolder

Когда: 1 августа в 19:00

Стоимость: 4000 рублей

Летний поп-фестиваль порадует гостей звездным составом. В хедлайнерах — певица Елка с проектом «ЯАVЬ», звезда 90-х Владимир Пресняков, группа «Винтаж». Организаторы не забыли и о молодых звездах — на фестивале выступят IOWA, Мари Краймбрери, Burito, Звонкий и многие другие.

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День рождения ВДНХ

Где: Москва, пр-т Мира, д. 119, ВДНХ

Когда: 31 июля – 1 августа

Стоимость: бесплатно или по предварительной регистрации

В этом году главной выставке Москвы исполняется 82 года. Гостей ждет праздничная программа «Мир ВДНХ», которая пройдет в субботу и воскресенье. На празднике будут экскурсии, спектакли, концерты, различные мастер-классы, спортивные мероприятия. Местных жителей и гостей столицы ждут серия игр «Что? Где? Когда?» и гастрономические площадки. Изучить программу подробнее можно на сайте ВДНХ.

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#Ohanafest 2021

Где: Москва, Измайловское ш., д. 73ж, Измайловский кремль

Когда: 1 августа

Стоимость: бесплатно

На фестивале гостей ждут кошки и собаки, которые ищут свой дом. Также на мероприятии можно будет узнать больше о помощи животным и послушать интересные лекции о кинологии. На благотворительном маркете будут продавать сувениры, а все вырученные средства пойдут в помощь бездомным животным. Подробности о фестивале — на сайте организаторов.

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ВЫСТАВКИ

«Москва Льва Толстого»

Где: Москва, ул. Льва Толстого, д. 21, музей-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках

Когда: с 22 июля 2021 года по 24 июля 2022 года

Стоимость: входной билет на территорию музея — 100 рублей, льготный билет — бесплатно

В Хамовниках пройдет выставка редких фотографий, на которых Лев Николаевич Толстой запечатлен в Москве. Посетители узнают подробности о жизни писателя в столице, о его привычках и занятиях. Купить билет на выставку можно на сайте организаторов.

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Стас Намин «Противостояние»

Где: Москва, ул. Петровка, д. 25, Московский музей современного искусства

Когда: 22 июля – 29 августа

Стоимость: входной билет — 350 рублей, льготный — 150 рублей

Московский музей современного искусства покажет монографическую выставку выдающегося музыканта, художника, фотографа, режиссера театра и кино Стаса Намина «Противостояние». В экспозиции представлены живописные произведения, графика, скульптура, объекты декоративно-прикладного искусства, фотографии, видеоарт и инсталляции, созданные автором за последние два десятилетия. Узнать подробности и купить билет можно на сайте музея.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Приключенческая комедия «Круиз по джунглям»

Отважный археолог Лили Хаутон отправляется в путешествие вглубь Амазонки. Ее цель — найти легендарное магическое дерево, которое, согласно преданиям, обладает волшебными целебными свойствами. На пути ей предстоит пережить множество трудностей, источниками которых станут не только флора и фауна Амазонки, но и конкурирующие экспедиции. Помогать Лили будут ее брат Макгрегор и матерый капитан круизного пароходика Фрэнк.

Триллер «За гранью жизни»

Фотограф Шеннон Мэтерс к несчастью для себя увидела, как во время сделки с наркотиками полицейские убивают неизвестного. После того как она делает несколько снимков, ее замечают. Девушке удается сбежать, однако преступные представители закона ищут ее. Неожиданно на пути Мэтерс появляется егерь Джек Харрис, бывший офицер полиции, который помогает Шеннон укрыться от преследования, но можно ли доверять ему после того, что она видела?

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