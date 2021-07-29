РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Два автомобиля такси и автобус столкнулись в четверг в подмосковной Балашихе, в ДТП пострадала пассажирка автобуса, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в социальных сетях очевидцы разместили видео с места аварии, которая произошла в районе улицы Трубецкой в сторону Щелкова. На место ДТП выехали экстренные службы округа.

«По предварительным данным, в четверг около 11:15 в Балашихе произошло столкновение двух автомобилей и автобуса. Пострадал один человек - пассажирка автобуса», - сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.