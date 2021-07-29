РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о ДТП на Новорижском шоссе на территории Красногорска с участием грузовика и военных автобусов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Ивана Гаврикова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, 11 января 2021 года колонна из 4 автобусов одной из воинских частей следовала по автомагистрали М-9 «Балтия», осуществляя перевозку военнослужащих из поселка Нахабино Московской области к месту дислокации части в Москве. Около 15:00 колонна остановилась в крайней правой полосе проезжей части в районе 28 км Новорижского шоссе в связи с технической неисправностью головного автобуса. В это время водитель Гавриков, управляя самосвалом, двигаясь в попутном направлении, своевременно не обнаружил опасность и столкнулся с остановившейся колонной.

В результате ДТП 4 военнослужащих погибли на месте, не менее 52 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.