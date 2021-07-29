РИАМО - 29 июл. Столичные коммунальные службы планируют отремонтировать за 2021 год 23,5 млн квадратных метров дорог, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

«К работам приступили в конце апреля, на данном этапе около 16 млн квадратных метров асфальтовых покрытий уже отремонтировано. Дальше работа продолжается. Безусловно, до октября месяца мы реализуем программу в полном объеме», - сказал Бирюков в ходе онлайн-конференции по теме «Подготовка городских объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 гг. и ход работ по благоустройству».

Заместитель мэра уточнил, что ремонтные работы закончены на 1-ой Тверской-Ямской улице, на Садовом кольце, МКАД и Варшавском шоссе. Всего около 1 тыс. улиц включено в программу.

В столице продолжат применять технологию укладки асфальта «единым ковром». Этот метод позволяет проводить работы в более короткие сроки.

«Мы полностью на 2 суток закрываем улицу или магистраль, направляем туда достаточное количество людей и техники. В течение 2 суток проводится фрезеровка, подъем и выставление на нужные отметки всех канализационных люков, работы связанные с ремонтом бордюрного камня. Затем подготовка и укладка асфальта», — пояснил Бирюков.

Он добавил, что укладка асфальта идет сплошным потоком, что позволяет избегать швов в дорожном полотне. Таким образом, срок эксплуатации дороги увеличивается, а движение по ней на автомобиле становится более комфортным.