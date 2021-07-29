РИАМО - 29 июл. Социальная сеть «Одноклассники» запустила раздел, где собраны популярные форматы игровых проектов – гиперказуальные игры. Это простейшие игры с затягивающими заданиями, рассчитанные на широкую аудиторию, сообщает пресс-служба соцсети.

Нововведение даст пользователям «Одноклассников» возможность интересно провести время, простые правила не требуют много времени на обучение.

Игроку предлагается проходить испытания на разных уровнях сложности, а в части игр не требуются платежи, для получения бонусов достаточно посмотреть рекламу.

Гиперказуальные игры удобны для использования в дороге, в очереди или перед сном. Они доступны с компьютера, в мобильной версии соцсети и в приложениях ОК для Android и iOS. Скачивание дополнительных программ или приложений не требуется.